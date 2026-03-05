Cabinovia la Corte dei conti passa in rassegna le spese del Comune

La Corte dei conti sta esaminando le spese del Comune relative alla cabinovia, concentrandosi sulle progettazioni e sui costi sostenuti. Si sta verificando il motivo di tali spese e se abbiano prodotto benefici concreti. La verifica include anche l’analisi delle modalità con cui sono stati impiegati i fondi pubblici e l’effettivo ritorno dell’investimento. La conclusione dell’istruttoria sarà comunicata successivamente.

Lo riporta il Tgr di Rai dalle parole del nuovo procuratore regionale dell'organo Alberto Mingarelli: "Vedremo perché sono stati spesi soldi per le progettazioni e se abbiano avuto utilità" Sulla cabinovia “vedremo perché sono stati spesi soldi per le progettazioni e se abbiano avuto utilità oppure no. Visto che c’è stato un cospicuo contenzioso, valuteremo gli effetti delle spese, perché i contenziosi costano”. Le parole sono del nuovo procuratore della Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia Alberto Mingarelli, riportate dal Tgr di Rai dopo una conferenza stampa di oggi, 4 marzo, in cui ha fatto capire che l'organo indaga sull'ormai ultraquinquennale progetto. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Spese pazze del governo Conte durante il Covid: la Corte dei conti non controllava e la sinistra ha tagliato la sanitàZero controlli da parte della Corte dei Conti e scudo penale contro ogni accusa di danno erariale.

Puglia nella bufera, indaga la Corte dei Conti sulle spese folli per la trasferta a Miami. FdI: “Avevamo ragione, c’era del marcio”Il Miami-gate di Puglia e le spese folli della missione istituzionale della Regione nel dicembre 2024 finisce al centro di una svolta...

Tutto quello che riguarda Cabinovia la Corte dei conti passa in....

Discussioni sull' argomento Rapallo, Carannante annuncia esposto alla Corte dei Conti su opere extra-oneri sugli ex alberghi; Cabinovia in Valbisagno, come funziona il modello Parigi (e cosa succede quando c’è vento).

La cabinovia sotto la lente della Corte dei ContiIl procuratore Mingarelli: «Vedremo l'utilità delle progettazioni, e i costi del contenzioso». Archiviata la vertenza sull'Acquamarina ... rainews.it

Cabinovia, le opposizioni abbandonano l'aulaLe opposizioni hanno abbandonato l'aula del Consiglio Comunale di Trieste, per non votare la delibera di Giunta che accantona 30 milioni di euro in bilancio per il finanziamento della cabinovia. Lo ... rainews.it

Mentre all’ordine del giorno del Consiglio Comunale di Trieste, lunedì, compare la cabinovia metropolitana — con le prospettive future dell’opera — il nuovo Procuratore regionale della Corte dei Conti, Alberto Mingarelli, in un incontro anticipatorio con la stam - facebook.com facebook

Cabinovia per la Valbisagno, Rosso (Fdi): "Salis considera Valbisagno come la Val D’Aosta e porta genovesi a sciare in cabinovia" x.com