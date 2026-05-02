Il Pentagono ha annunciato ufficialmente che circa 5.000 soldati statunitensi saranno ritirati dalla Germania. La decisione, comunicata di recente, riguarda un taglio significativo della presenza militare americana nel paese europeo. Al momento, non sono state fornite ulteriori spiegazioni sulle tempistiche o sui dettagli operativi di questa iniziativa. La notizia ha suscitato reazioni e dibattiti a livello internazionale.

Il Pentagono ha rotto gli indugi ufficializzando il piano per il ritiro di circa 5.000 soldati statunitensi dalla Germania. La conferma è arrivata direttamente dal portavoce Sean Parnell, il quale ha precisato che il Segretario alla Difesa Pete Hegseth ha già dato disposizioni affinché la manovra venga completata entro i prossimi dodici mesi. La decisione rappresenta un punto di rottura senza precedenti all'interno della Nato, innescata dal palese malcontento di Donald Trump per il mancato sostegno degli alleati europei nelle operazioni militari contro l'Iran. Il piano Secondo le ricostruzioni fornite da CBS News, il disimpiego è una risposta diretta alle recenti frizioni con il Cancelliere tedesco Friedrich Merz, che aveva pubblicamente criticato la strategia statunitense definendola priva di sbocchi.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Trump, il piano per ritirare le truppe Usa dalla Germania: il Pentagono ufficializza il taglio di 5mila soldati

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