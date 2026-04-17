I carabinieri notano un pusher a lavoro in via Orto Limoni in auto nascondeva droga e contanti
Durante un servizio di controllo in via Orto Limoni, i carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hanno notato un uomo che si trovava all’interno di un’auto. Dopo aver effettuato un controllo, i militari hanno trovato e sequestrato droga e denaro contante. Il 47enne, residente a Misterbianco, è stato quindi arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a scopo di spaccio.
I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania, al termine di un intervento in stretta sinergia con la Centrale operativa, hanno individuato ed arrestato un 47enne residente a Misterbianco, ritenuto responsabile di “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio". A partire dalla.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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