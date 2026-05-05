Nasce il patentino volontario per i padroni in contesti urbani

È stato introdotto un patentino volontario destinato ai proprietari di animali in ambito urbano. La decisione arriva in un momento in cui si registrano frequenti segnalazioni di episodi di aggressione tra animali o verso persone. La misura mira a regolamentare meglio la gestione degli animali domestici nelle città. La proposta ha suscitato reazioni tra chi sostiene l'importanza di una maggiore consapevolezza e chi teme che possa essere troppo restrittiva.

Il dibattito si accende ogni volta che la cronaca riporta casi di aggressioni di animali d’affezione: serve una formazione ai padroni di cani? A Brescia, il “ patentino “ è obbligatorio per i proprietari e detentori di cani riconosciuti a rischio elevato per l’incolumità pubblica ai sensi dell’ordinanza del 23 marzo 2009 (modulo didattico-pratico di due ore, organizzato e certificato dal proprio medico veterinario di fiducia “esperto in comportamento animale“), mentre sono a partecipazione volontaria i corsi per tutti gli altri (patentino base, con 10 ore di istruzione teorica). Accanto a questi percorsi, indicati da Ats Brescia, arriva ora...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nasce il patentino volontario per i padroni in contesti urbani Notizie correlate Confcommercio, nasce il registro volontario degli alloggi turisticiUn registro volontario per asseverare la veridicità delle informazioni sugli alloggi turistici, il primo in Italia in ambito Confcommercio. Il Questore Agricola: "In città devianza minorile non più riconducibile solo a contesti criminali"“Abbiamo voluto fortemente che quest'anno la festa la Polizia fosse a piazza Plebiscito e che assumesse una sua centralità per Napoli. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Nasce il patentino volontario per i padroni in contesti urbani; : ?? Arriva a Brescia il patentino volontario per i proprietari di cani - Radio Bruno; Brescia, arriva il patentino per i proprietari di cani: al via il progetto Buon cittadino a 4 zampe; Brescia, arriva il patentino per proprietari di cani con Buon Cittadino a 4 Zampe (BC4Z). Nasce il patentino volontario per i padroni in contesti urbaniIl dibattito si accende ogni volta che la cronaca riporta casi di aggressioni di animali d’affezione: serve una ... ilgiorno.it L'Unione Sarda. . Nasce dal dialogo tra letteratura, ricerca storica e memoria identitaria il nuovo film di Peter Marcias dedicato a Grazia Deledda, prima donna italiana a ricevere il Premio Nobel per la Letteratura. Il regista racconta come, dopo aver narrato tre f - facebook.com facebook Oggi nel 1655 nasce a Padova Bartolomeo Cristofori. Trasferitosi a Firenze alla corte dei Medici, intorno al 1690 diede vita al pianoforte, sostituendo i salterelli del clavicembalo con innovativi martelletti. Un’intuizione geniale che ha segnato la storia #4maggio x.com