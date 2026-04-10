Il Questore Agricola | In città devianza minorile non più riconducibile solo a contesti criminali

Il Questore Agricola ha dichiarato che in città la devianza minorile non può più essere attribuita esclusivamente a contesti criminali. Ha anche spiegato che quest'anno si è voluto organizzare la festa della Polizia in piazza Plebiscito, assegnandole un ruolo centrale nella vita della città. Queste affermazioni sono state fatte durante un intervento pubblico, nel quale si è parlato di iniziative e di attenzione alle problematiche giovanili.

“Abbiamo voluto fortemente che quest'anno la festa la Polizia fosse a piazza Plebiscito e che assumesse una sua centralità per Napoli. Il mio intervento ha evidenziato vari aspetti, ma soprattutto ha voluto toccare la napoletanità profonda che ispira questa città nei suoi aspetti altamente. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Devianza minorile: il fenomeno delle baby gang analizzato con gli studenti del liceo "Amaldi-Nevio"Nella giornata di lunedì 30 marzo le classi del plesso Liceo Classico Nevio, dell’I.

Devianza minorile in ambito scolastico e misure amministrative di prevenzione e rieducazione, Decreto Caivano: strumenti e ruolo attivo dei dirigenti scolasticiI crescenti fenomeni di devianza minorile pongono problematiche sempre maggiori per la gestione nel contesto scuola.

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Il Questore Agricola: In città devianza minorile non più riconducibile solo a contesti criminaliE la Polizia di Stato è incardinata e incarna i valori che poi sono fondamentali per noi, per questa città. E quindi quel rapporto che c'è tra la Polizia di Stato e la città di Napoli è un rapporto ... napolitoday.it

Festa della Polizia, il questore di Napoli: "Reati predatori in calo" - facebook.com facebook