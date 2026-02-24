Al Maggiore una nuova centrale di monitoraggio per la Terapia intensiva neonatale Interventi più rapidi e assistenza più precisa

Una nuova centrale di monitoraggio è stata installata alla Terapia Intensiva Neonatale dell’Azienda Usl di Bologna per migliorare le cure ai neonati più fragili. La causa è il bisogno di interventi più rapidi e di un’assistenza più precisa. Questa tecnologia permette di controllare costantemente le condizioni dei neonati e di intervenire tempestivamente in caso di emergenza. L’obiettivo è offrire un aiuto immediato a chi ne ha più bisogno, riducendo i rischi.

© Ilrestodelcarlino.it - Al Maggiore una nuova centrale di monitoraggio per la Terapia intensiva neonatale. “Interventi più rapidi e assistenza più precisa”