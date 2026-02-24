Al Maggiore una nuova centrale di monitoraggio per la Terapia intensiva neonatale Interventi più rapidi e assistenza più precisa
Una nuova centrale di monitoraggio è stata installata alla Terapia Intensiva Neonatale dell’Azienda Usl di Bologna per migliorare le cure ai neonati più fragili. La causa è il bisogno di interventi più rapidi e di un’assistenza più precisa. Questa tecnologia permette di controllare costantemente le condizioni dei neonati e di intervenire tempestivamente in caso di emergenza. L’obiettivo è offrire un aiuto immediato a chi ne ha più bisogno, riducendo i rischi.
Bologna, 24 febbraio 2026 – Alla Terapia Intensiva Neonatale dell' Azienda Usl di Bologna è approdata una nuova centrale di monitoraggio a servizio delle cure dedicate ai neonati più fragili. L'apparecchiatura è stata acquistata grazie alla donazione di 20.000 euro dell' associazione Bimbo Tu, in associazione ad alcuni donatori privati, ed è già operativa all' Ospedale Maggiore. Nello specifico hanno supportato l'iniziativa Rekeep, Coop Reno, Clarins e Linoleum Bologna.
Gioia, mamma di Enea e Teseo, ricoverati in Terapia Intensiva Neonatale: «Leggevamo ad alta voce per i nostri bambini e avevamo l’impressione che in quei minuti i battiti dei loro cuoricini fossero più regolari»Gioia, mamma di due neonati in terapia intensiva, racconta di come leggere loro ad alta voce abbia portato momenti di calma e di conforto.
