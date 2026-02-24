Un nuovo servizio di supporto per caregiver anziani e persone fragili

Auser Leucum ha creato il nuovo sportello “Care Giver” per aiutare caregiver, anziani e persone fragili a gestire pratiche sociali e amministrative. La causa risiede nella crescente richiesta di supporto concreto per chi si prende cura di persone fragili. Il servizio offre consulenze e assistenza diretta, rispondendo alle esigenze di chi si trova a dover affrontare da solo le pratiche burocratiche. La presenza di questo sportello mira a facilitare il quotidiano di molte famiglie.

Come funzione e a chi rivolgersi. “Una risorsa fondamentale per il territorio” Lo sportello offre orientamento e supporto nell’affrontare pratiche come: amministrazione di sostegno, collocamento mirato, riconoscimento dell’invalidità e altre procedure sociali e amministrative. L’obiettivo è promuovere la conoscenza dei diritti e facilitare l’accesso alle informazioni utili. Da quando? Dal 27 febbraio 2026 ogni venerdì mattina, dalle 9.30 alle 11.00 presso la sede di Auser Lecco, in corso Montesanto, 12. Per maggiori informazioni è possibile contattare Auser al numero 0341 286096 o scrivere alla mail info@auserlecco. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Telesoccorso e telecontrollo: il servizio attivo in Veneto per anziani e persone fragiliIl telesoccorso e telecontrollo è un servizio promosso dalla Regione del Veneto, in collaborazione con le Aziende Ulss e i Comuni, per garantire assistenza e sicurezza a anziani e persone fragili.

Un pomeriggio di festa nel nuovo spazio collettivo per anziani e persone fragili di viale Cesare BattistiGiovedì 11 dicembre si è svolto un pomeriggio di festa nel nuovo spazio collettivo di viale Cesare Battisti, dedicato a anziani e persone fragili.

