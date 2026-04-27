Indy 500 | Katherine Legge torna in pista con la nuova sfida HMD

Katherine Legge torna a gareggiare alla Indy 500, questa volta con la Chevrolet numero 11 di HMD Motorsports. La piloto farà parte di un team che ha stretto un accordo con AJ Foyt Racing e ha annunciato un nuovo sponsor. La sua partecipazione si inserisce in un contesto di collaborazioni tra diverse squadre e sponsor, con l’obiettivo di ottenere un buon risultato nella storica gara di automobilismo.

? Cosa sapere Katherine Legge guiderà la Chevrolet numero 11 di HMD Motorsports alla Indy 500.. L'alleanza con AJ Foyt Racing e lo sponsor e.l.f. Cosmetics sostiene il ritorno britannico.. Katherine Legge tornerà a competere nella 110ª edizione della Indy 500 guidando la vettura numero 11 di HMD Motorsports con l’ingresso di AJ Foyt Racing, diventando la trentatreesima pilota confermata per il prestigioso evento agonistico. Dopo un anno di assenza dalle corse più iconiche del calendario, la pilota britannica ha ottenuto il posto per la sfida indiana grazie a una collaborazione strategica tra le realtà automobilistiche citate. Il progetto vede la partecipazione di e.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Indy 500: Katherine Legge torna in pista con la nuova sfida HMD Notizie correlate Andretti: quarta vettura Indy 500, Herta in pistaAndretti Global si trova a un passo dalla decisione definitiva sulla corsa di una quarta vettura per la 110ª edizione della Indianapolis 500,... AEW: Tommaso Ciampa torna nelle indy, nuovo match annunciatoTommaso Ciampa non è solo All Elite: il suo ritorno passa anche dal circuito indipendente. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Abel Motorsports annuncia ufficialmente il suo ritorno alla Indy 500; Zak Brown insiste sul fatto che la Red Bull rimane una potenza: perché ignorarli è un errore.