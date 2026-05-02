Ad Watkins Glen, il pilota di Kaulig Racing si prepara a affrontare una sfida contro i giovani talenti del circuito, cercando di mettere alla prova le sue capacità contro specialisti della pista. La gara vedrà come l’esperienza accumulata dal veterano influenzerà le scelte di strategia del team e come si svilupperà il confronto tra i diversi livelli di preparazione dei concorrenti. La competizione si preannuncia intensa e ricca di colpi di scena.

? Cosa scoprirai Chi riuscirà a battere Allmendinger tra i giovani talenti del circuito?. Come influirà l'esperienza del veterano sulla strategia del Kaulig Racing?. Perché il team ha scelto proprio lui per la numero 25?. Quali statistiche storiche potrebbero favorire il pilota su questo tracciato?.? In Breve Allmendinger ha contribuito a 16 delle 27 vittorie totali di Kaulig Racing.. Jamie McMurray e Clint Bowyer hanno guidato il pick-up 25 in stagioni precedenti.. Il pilota ha vinto nella Cup Series a Watkins Glen nel 2014.. Allmendinger ha ottenuto tre secondi posti nella serie O'Reilly sullo stesso tracciato.. AJ Allmendinger guida la Ram 1500 numero 25 di Kaulig Racing a Watkins Glen il prossimo fine settimana, affrontando un campo di piloti d’élite specializzati nei circuiti stradali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Watkins Glen: Allmendinger sfida gli specialisti con Kaulig Racing

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