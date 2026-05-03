Narges Mohammadi, premio Nobel iraniana, si trova in condizioni critiche e la sua situazione ha attirato l’attenzione internazionale. Le autorità iraniane hanno confermato che la sua salute si è aggravata in carcere, portando a richieste di intervento da parte di organizzazioni per i diritti umani. La sua vicenda ha riacceso il dibattito sulla condizione dei detenuti politici nel paese.

La corsa contro il tempo per salvare la vita di Narges Mohammadi riporta al centro dell’attenzione internazionale il tema dei diritti umani in Iran. La dissidente, detenuta da mesi nel carcere di Zanjan, è stata ricoverata d’urgenza dopo un grave peggioramento delle sue condizioni fisiche: secondo la famiglia e la fondazione che porta il suo nome, sarebbe in pericolo di vita. Le notizie convergono su un quadro clinico estremamente critico, aggravato — denunciano i familiari — da mesi di cure inadeguate e ritardi nell’accesso a trattamenti specialistici. Secondo i suoi avvocati, che l'hanno visitata, si ritiene che abbia avuto un infarto alla fine di marzo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Narges Mohammadi lotta tra la vita e la morte: il caso della Nobel iraniana scuote il mondo

Notizie correlate

Nobel per la Pace, appello urgente per Narges Mohammadi: “Trasferirla subito a Teheran, la sua vita è in pericolo”Il Comitato norvegese per il Nobel denuncia il grave peggioramento delle condizioni dell'attivista iraniana e chiede cure immediate sotto la...

Iran, la premio Nobel Narges Mohammadi in ospedale dopo due svenimenti: cresce l’allarme per la sua vitaLe condizioni di salute di Narges Mohammadi tornano al centro dell’attenzione internazionale dopo un improvviso peggioramento avvenuto durante la...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Narges Mohammadi in terapia intensiva: condizioni critiche; Iran, malore in carcere per l'attivista Narges Mohammadi, in terapia intensiva; La premio Nobel Mohammadi trasferita in ospedale, 'è gravissima'; Narges Mohammadi in terapia intensiva: condizioni e aggiornamenti.

Detenzione e cure inadeguate, la difensora dei diritti Narges Mohammadi ha vinto il Nobel ma in Iran rischia la vitaDecenni di battaglie per i diritti delle donne e contro la teocrazia hanno messo l’attivista nel mirino del regime, così oltre a una lunga serie di arresti ha subìto anche la mancanza di cure tempesti ... editorialedomani.it

Narges Mohammadi in terapia intensiva, gravi problemi cardiaciLa premio Nobel per la pace ricoverata a Zanjan: la fondazione chiede il trasferimento urgente a Teheran Narges Mohammadi in terapia intensiva dopo il trasferimento dal carcere all’ospedale avvenuto i ... liberoreporter.it

"Narges Mohammadi, l’attivista iraniana per i diritti umani che nel 2023 vinse il Premio Nobel per la Pace, è stata portata in un ospedale di Zanjan, dove si trovava in carcere, dopo aver perso coscienza. Al momento è ricoverata in terapia intensiva. La notizia è - facebook.com facebook

Narges Mohammadi, la Nobel gravissima in Terapia intensiva: come sta #nargesmohammadi x.com