Narges Mohammad tra la vita e la morte | la denuncia del legale

Narges Mohammadi, vincitrice del Premio Nobel per la pace nel 2023, si trova attualmente in carcere in Iran da dicembre. Secondo il suo legale, le sue condizioni di salute sono critiche e potrebbe trovarsi in uno stato di grave pericolo. La notizia ha attirato l’attenzione internazionale, mentre le autorità iraniane non hanno ancora fornito dettagli ufficiali sulle sue condizioni.

(Adnkronos) – Narges Mohammadi, Premio Nobel per la pace nel 2023, detenuta in Iran da dicembre, è "tra la vita e la morte". Lo denuncia la sua legale. Mohammadi è stata trasferita lo scorso fine settimana dal carcere in ospedale per problemi cardiaci. "Non abbiamo mai avuto così tanta paura per la vita di Narges,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Narges Mohammadi lotta tra la vita e la morte: il caso della Nobel iraniana scuote il mondoLa corsa contro il tempo per salvare la vita di Narges Mohammadi riporta al centro dell’attenzione internazionale il tema dei diritti umani in Iran. Iran, la Nobel per la Pace Narges Mohammadi portata d’urgenza in ospedale: «È svenuta due volte in carcere, rischia la vita»L’attivista iraniana Premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi è stata trasferita d’urgenza dal carcere in ospedale dove aver perso conoscenza per... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Iran, malore in carcere per l'attivista Narges Mohammadi, in terapia intensiva; Teheran resiste al blocco di Hormuz con tagli alla produzione di petrolio. Narges Mohammadi, condizioni gravi dopo 140 giorni di detenzione: Scarcerarla con urgenzaIl peggioramento delle condizioni di salute di Narges Mohammadi in carcere e la richiesta di liberazione urgente tra svenimenti e attacchi cardiaci. notizie.it Iran, minacciata di morte Narges Mohammadi, il Nobel per la PaceL'attivista iraniana per i diritti umani Narges Mohammadi, vincitrice del Nobel per la Pace nel 2023, ha ricevuto minacce di morte da Teheran. Jorgen Watne Frydnes, il presidente del Comitato del ... tgcom24.mediaset.it Narges Mohammadi è una delle più importanti voci del dissenso dell’Iran. La mancanza di cure mediche specializzate e continue, disponibili solo a Teheran, mette a grave rischio la sua vita. Narges deve essere scarcerata immediatamente e senza condizioni x.com Narges Mohammadi, Premio Nobel per la Pace, è ricoverata in terapia intensiva cardiologica in Iran. Condannata a oltre 18 anni di carcere per aver difeso i diritti delle donne, le cure mediche le sono state negate per 140 giorni. Oggi lotta per la vita. Mentre la - facebook.com facebook