Nardò auto divampa nel cuore della notte | arriva l’intervento

Nella notte, un'auto è stata avvolta dalle fiamme nel centro di Nardò, richiedendo l'intervento dei Vigili del Fuoco. Gli agenti hanno analizzato il vano motore della vettura coinvolta, cercando di capire le cause dell'incendio. Fortunatamente, le fiamme non hanno danneggiato le abitazioni vicine. Le indagini proseguono per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto le fiamme a non raggiungere le case vicine?. Cosa hanno scoperto i Carabinieri analizzando il vano motore della Fiat?. Perché l'incendio è scoppiato proprio nel cuore della notte?. Quali rischi reali corrono i residenti per i parcheggi in strada?.? In Breve Intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli in via G. Ungaretti.. Carabinieri effettuano rilievi tecnici sul vano motore della Fiat Punto.. Danni circoscritti al motore senza coinvolgimento di abitazioni o altre auto.. Indagini in corso per accertare la dinamica del rogo avvenuto alle 0.40.. Intorno alle 0.40 di questa notte, un principio d’incendio ha colpito una Fiat Punto parcheggiata in via G.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nardò, auto divampa nel cuore della notte: arriva l’intervento Notizie correlate Commerciante di kebab accoltellato nel cuore della notteIl grave episodio è avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 febbraio in via Carboni a Monselice. Leggi anche: Perugia, assalto al bancomat nel cuore della notte