Commerciante di kebab accoltellato nel cuore della notte

Un commerciante di kebab è stato ferito con un coltello durante una rissa notturna a Monselice, in via Carboni. La lite si è scatenata tra alcuni stranieri e il proprietario del negozio, che cercava di difendersi. La scena si è svolta poco dopo mezzanotte e ha attirato l'attenzione dei vicini. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini.

Il grave episodio è avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 febbraio in via Carboni a Monselice. La vittima è stato trasportato in ospedale non in pericolo di vita. Indagano i carabinieri. E' caccia ai malviventi che hanno agito Inquietante episodio nella notte tra il 21 e il 22 febbraio a Monselice. Il titolare di un negozio di kebab all'altezza di via Carboni, è stato accoltellato da alcuni stranieri. La vittima è stata attinta da fendenti ad una gamba. Immediato l'allarme ai numeri d'emergenza. Poco dopo mezzanotte i soccorritori sono arrivati sul posto e hanno stabilizzato il ferito. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

