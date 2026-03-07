Castelpoto incontro dei sindaci per difendere le scuole nei piccoli comuni

A Castelpoto si sono riuniti i sindaci dei piccoli comuni per discutere della difesa delle scuole locali. L'incontro ha coinvolto rappresentanti di diverse amministrazioni che hanno evidenziato l'importanza di mantenere aperte le strutture scolastiche nelle aree rurali. L’obiettivo è trovare soluzioni condivise per garantire l’istruzione ai giovani delle zone più remote. La riunione si è svolta alla presenza di vari funzionari e amministratori.

Il tema affrontato, cruciale per i piccoli comuni, è stato: "Senza scuola non c'è comunità: difendere l'istruzione per salvare il territorio". Hanno introdotto i lavori Vito Fusco, sindaco di Castelpoto, ed Ettore Rossi, coordinatore del Laboratorio per la felicità pubblica. Sono intervenuti: Morena Cecere, vicesindaco di Montesarchio; Raffaele Di Leonardo, sindaco di Guardia Sanframondi; Antonio Iavarone, sindaco di Pannarano; Simone Paglia, sindaco di Campolattaro; Danilo Parente, sindaco di Apollosa; Domenico Rossi, Assessore alle politiche sociali e istruzione del comune di Pietrelcina. La chiusura dei lavori è stata affidata a don Matteo Prodi, direttore della Scuola di impegno socio-politico della diocesi di Cerreto Sannita – Telese – Sant'Agata de' Goti.