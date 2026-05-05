A Napoli si stanno delineando le linee guida per il prossimo anno, con attenzione rivolta ai rinnovi contrattuali e ai riscatti. Mentre si aspetta di conoscere il nome dell’allenatore che guiderà la squadra nella prossima stagione, il club azzurro si prepara già alle mosse di mercato estivo. La situazione attuale riguarda anche le trattative in corso e le strategie da adottare per rafforzare la rosa.

In attesa di capire chi sarà l’allenatore della prossima stagione e se resterà Conte, il club azzurro inizia a muoversi per quello che sarà il mercato estivo. L’incontro tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis sarà decisivo in questo senso. La società, però, inizia a blindare i punti fermi: sono stati svelate le 5 certezze per la prossima annata. Napoli, si riparte da loro: i nomi. La prossima estate, a prescindere da chi sarà l’allenatore, ci sarà da lavorare sul mercato. Il club cercherà di ringiovanire la rosa, mantenendo l’ossatura della squadra. Il Napoli vuole rimanere competitivo, ma ha già una strategia per il prossimo mercato. Prima di ricercare i profili ideali, sono stati individuati quelli da cui ripartire.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, svelati i cinque punti fermi del prossimo anno: il punto tra rinnovi e riscatti

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NAPOLI: SONO CINQUE I PUNTI FERMI DA CUI RIPARTIRE I NOMI INTOCCABILI PER ADL - facebook.com facebook

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