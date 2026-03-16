Manna al lavoro | fissati gli obiettivi azzurri! Il punto tra riscatti e rinforzi mirati

Il Napoli ha definito gli obiettivi per il mercato estivo, con Giovanni Manna e Antonio Conte che hanno stabilito le priorità e i punti non negoziabili. La squadra sta lavorando per individuare i riscatti e i rinforzi mirati, con un’attenzione particolare alle strategie di rafforzamento della rosa. La pianificazione prosegue in vista della prossima finestra di mercato.

Il Napoli sta già tracciando la strada per il mercato estivo. Giovanni Manna e Antonio Conte hanno fissato i paletti, le priorità, le non-negoziabili. E la lettura del ‘Corriere dello Sport’ svela un progetto ben strutturato, lontano dall’improvvisazione. Due riscatti certi, una squadra comunque competitiva al netto dei problemi fisici accumulati e poi una serie di profili specifici da inseguire. Non è una rivoluzione, quella che gli azzurri stanno pianificando. È piuttosto una sfumatura tattica, un aggiustamento chirurgico di una rosa che ha dimostrato di avere ancora i muscoli giusti. Hojlund e Alisson: i due riscatti definiti. La certezza arriva dritta: Hojlund e Alisson saranno riscattati dal Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Manna al lavoro: fissati gli obiettivi azzurri! Il punto tra riscatti e rinforzi mirati Articoli correlati Napoli e il lavoro di Giovanni Manna in estate: già definiti due riscatti da 60 milioni di euroIl mercato estivo del Napoli comincia prima ancora di aprire ufficialmente e passa da una questione societaria importante: la probabile conferma di... Leggi anche: Pagannini: «Napoli, Supercoppa segnale forte. A gennaio rinforzi mirati» Tutto quello che riguarda Manna al lavoro fissati gli obiettivi... Temi più discussi: Alisson, ma non solo per Manna: c'è un altro colpo da 90 messo a segno dal ds del Napoli; Alisson Santos, il Napoli accelera per il riscatto: le cifre dell'affare e l'anomalia statistica degli xG; Manna: Pianifichiamo il futuro con Conte, McTominay resterà al Napoli! Riscatto Alisson? Ecco come stanno le cose; Mercato Napoli, fissato il grande obiettivo per giugno. Mercato Napoli, fissato il grande obiettivo per giugnoGiovanni Manna pianifica il futuro del Napoli. Nonostante le voci che vorrebbero l'attuale direttore sportivo del club di Aurelio De Laurentiis relegato a gestire le giovanili e a lasciare la campagna ... msn.com Manna al lavoro, Il Mattino: Arokodare-Kean: la doppia posta per l'attacco azzurroSi parla come al solito del Napoli oggi in prima pagina su Il Mattino, con il seguente titolo in taglio alto: Arokodare-Kean: la doppia posta per l'attacco azzurro. Il club di De Laurentiis alla ... tuttomercatoweb.com I temi caldi che saranno affrontati da De Laurentiis, Conte e Manna E tu, che futuro immagini per il Napoli Ti auguri la permanenza di Conte in azzurro Link all'articolo nel primo commento - facebook.com facebook #Manna: " #Napoli, il futuro è con #Conte e #McTominay". Poi le critiche al Var e parla del riscatto di #Hojlund x.com