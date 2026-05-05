Il club ha deciso di rinnovare il contratto di un giocatore chiave, garantendo la permanenza a vita. La squadra si prepara a intervenire sul mercato durante la prossima estate, con l’obiettivo di rafforzare la rosa. Prima di definire il nome del nuovo allenatore, il club si concentrerà sulla strategia di mantenimento di alcuni elementi fondamentali, tra cui il centrocampista scozzese.

Il Napoli inizia a lavorare per quello che sarà il prossimo futuro. Nella prossima estate ci sarà da lavorare e, prima di capire con certezza chi sarà il prossimo allenatore azzurro, il club vuole blindare McTominay. Il campione scozzese è pronto a legarsi alla città partenopea. Napoli, rinnovo McTominay: i dettagli. Scott McTominay, all’alba dei suoi 29 anni, è pronto a legarsi a vita con il Napoli. L’agente del classe 1996 era stato in città a febbraio, iniziando la trattativa per il prolungamento del contratto. Esito sicuramente positivo con calciatore e club che vogliono continuare insieme. L’accordo trovato con l’agente Colin Murdock, come riportato dall’edizione odierna de il Corriere dello Sport, sarà fino al 2030 con possibilità di arrivare anche al 2031: rinnovo sempre più vicino.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, rinnovo a vita per il big: i tifosi possono festeggiare

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Scudetti rimbalzati tra #Milano e #Napoli negli ultimi 6 anni, e vai con gli stereotipi: Milano lavora, Napoli si gratta la pancia. «Due giorni di ferie», quelli dei tifosi napoletani per lo scudetto, secondo @Sabatini. E allora facciamola un' analisi un po' più seria. (co x.com