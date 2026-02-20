Napoli Porta Capuana controlli interforze | identificate 262 persone e sequestrati 3 veicoli

A Napoli, una vasta operazione ha portato all’identificazione di 262 persone e al sequestro di tre veicoli a Porta Capuana. La causa è stata un’azione coordinata tra più forze di sicurezza, che hanno controllato l’area con numerosi posti di blocco. Durante i controlli sono state riscontrate diverse irregolarità, portando alla denuncia di due soggetti. L’intervento ha coinvolto decine di agenti e ha interessato anche attività commerciali nella zona.

Operazione straordinaria a Porta Capuana: Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale passano al setaccio l'area, scoprendo violazioni e denunciando due persone. Un'operazione congiunta per la sicurezza urbana. Napoli – Nell'ambito del piano di intensificazione dei controlli voluto dalla Questura di Napoli, ieri l'area di Porta Capuana è stata teatro di un'attività interforze che ha coinvolto diversi reparti. Sul campo erano presenti gli agenti dei Commissariati Vicaria-Mercato, Montecalvario, Dante e Scampia, insieme ai militari dell' Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, oltre agli operatori della Polizia Locale e della Polizia Metropolitana.