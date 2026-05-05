A Napoli, nel centro cittadino, un pedone è stato travolto da uno scooter in Corso Umberto I, una delle strade più trafficate della zona. L’incidente si è verificato mentre la vittima attraversava le strisce pedonali, causando ferite che hanno richiesto il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi e la gestione della viabilità.

Tragedia sfiorata nel cuore di Napoli, dove un pedone è stato investito da uno scooter in Corso Umberto I, una delle arterie principali della città che collega piazza Garibaldi a piazza Borsa. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri, lunedì 4 maggio, intorno alle ore 18, all’altezza del civico 108, proprio sulle strisce pedonali. Secondo le prime ricostruzioni, lo scooter ha travolto il pedone mentre attraversava regolarmente la strada. L’impatto è stato violento e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. Sia il pedone che il conducente dello scooter, rimasto a sua volta ferito, sono stati trasportati all’Ospedale del Mare. Per entrambi i sanitari hanno disposto il codice giallo: le condizioni non sarebbero gravi, ma è stato necessario il ricovero per accertamenti.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, pedone investito da scooter in Corso Umberto: paura sulle strisce, feriti in ospedale

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