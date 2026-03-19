Galatasaray operazione riuscita per Lang | il Napoli osserva la situazione

Noa Lang, attaccante del Galatasaray e di proprietà del Napoli, ha subito un’operazione chirurgica dopo un infortunio durante la partita di Champions League contro il Liverpool. L’intervento è stato completato con successo e ora si attende il suo recupero. La squadra turca ha comunicato l’avvenuto intervento, mentre il Napoli monitora la situazione del giocatore.

Sospiro di sollievo per Noa Lang. L’attaccante del Galatasaray, di proprietà del Napoli, ha subito un’operazione chirurgica dopo l’infortunio occorso durante la sfida contro il Liverpool in Champions League. Il dito, tagliato in modo particolarmente profondo durante il match, richiedeva l’intervento dei medici. Dalla stanza d’ospedale, Lang ha voluto rassicurare i tifosi e chi lo segue: “L’operazione è andata bene, grazie per tutti i vostri messaggi”. Una comunicazione breve ma significativa, che arriva poche ore dopo il trauma subito in campo. L’infortunio durante Liverpool-Galatasaray. La serata di Champions League ha regalato momenti di tensione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Galatasaray, operazione riuscita per Lang: il Napoli osserva la situazione Articoli correlati Napoli, intervento al piede per Di Lorenzo: operazione riuscitaGiovanni Di Lorenzo è stato sottoposto in serata a un intervento chirurgico al piede sinistro. Lang, successo per il Galatasaray: ex Napoli protagonistaIl Galatasaray si aggiudica un’altra vittoria in Super Lig contro l’Eyupspor dominando dal primo all’ultimo minuto. Contenuti e approfondimenti su Galatasaray operazione riuscita per... Argomenti discussi: Si è operato oggi, lo stop è davvero lungo: salta Napoli-Lazio. Galatasaray, Noa Lang rassicura tutti dopo l’infortunio shock e l’operazione al ditoLa squadra turca ha registrato due bruttissimi infortuni in campo: il primo è stato quello di Osimhen al braccio, insieme a un episodio shock occorso a Noa Lang, che ha rischiato di perdere un dito. msn.com Galatasaray, operazione alla mano per Lang dopo l'infortunio choc. Frattura per OsimhenE' stato sottoposto nella notte a Liverpool a un intervento chirurgico alla mano destra Noa Lang, l’attaccante del Galatasaray che ieri sera aveva riportato un taglio profondo al pollice. Un episodio ... sport.sky.it