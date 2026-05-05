Napoli nasce Orgogliosi Partenopei | il progetto che racconta i valori della città

A Napoli è stata creata un’associazione chiamata “Orgogliosi Partenopei” con l’obiettivo di rappresentare i valori della città. Si tratta di una realtà che va oltre il semplice tifo, adottando un modello che favorisce l’aggregazione sociale, culturale ed economica. La nuova iniziativa mira a coinvolgere diversi settori e a promuovere la coesione tra i cittadini attraverso attività e iniziative dedicate.

Napoli potrà contare su una nuova realtà capace di raccontare i valori della propria città. Si tratta di un’associazione che supera il concetto tradizionale di tifo, di un modello decisamente innovativo che promuove l’aggregazione sociale, culturale ed economica. Una vera e propria rete di professionisti sotto il nome di “Orgogliosi Partenopei”. “Orgogliosi Partenopei”: una nuova realtà di aggregazione. Di seguito parte del comunicato ufficiale del Club, che racconta di un progetto già avviato, che ha ottenuto importanti riconoscimenti istituzionali: “Costituito il 14 febbraio 2026 e già forte di oltre 100 iscritti, il Club si distingue per...🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, nasce “Orgogliosi Partenopei”: il progetto che racconta i valori della città Notizie correlate "Palermo città della legalità", al via il concorso per le scuole: "Progetto per educare ai valori della giustizia"Il concorso, che prevede la partecipazione di tutte le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado di Palermo, si divide in due fasi. Leggi anche: Napoli Women, il progetto che sogna in grande: «Vogliamo essere la squadra della città» Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Nasce il Club Orgogliosi Partenopei: quando la passione per il Napoli diventa eccellenza; Where Passion Meets Professionalism: The Orgogliosi Partenopei Club; Como-Napoli, probabili formazioni: quanti stranieri per le due squadre; NEWS - Nasce il Club Orgogliosi Partenopei: una rete di professionisti per raccontare e valorizzare Napoli. Nasce il Club Orgogliosi Partenopei: quando la passione per il Napoli diventa eccellenzaNapoli non è solo una città, è uno stato d’animo. Quando questo sentimento incontra la visione di un gruppo di professionisti locali, nasce il Club ... ilmattino.it Nasce il Club “Orgogliosi Partenopei”: una rete di professionisti per raccontare e valorizzare Napoli Nasce a Napoli il Club “Orgogliosi Partenopei”, una nuova realtà associativa che supera il concetto tradizionale di tifo e si propone come modello innovativo di - facebook.com facebook