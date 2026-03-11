Il Napoli Women è un team di calcio femminile che sta sviluppando un progetto ambizioso a Napoli. La squadra mira a diventare un punto di riferimento non solo nel panorama sportivo, ma anche a livello sociale nella città. La creazione di questa formazione segue l’aumento dell’interesse per il calcio femminile e rappresenta un passo importante nel rafforzamento della presenza femminile nello sport locale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il calcio femminile a Napoli continua a crescere e il Napoli Women punta a diventare un punto di riferimento non solo sportivo ma anche sociale. Il club azzurro ha l’obiettivo di raccogliere i sogni delle tante bambine che nella città partenopea crescono respirando calcio e immaginano un futuro con la maglia azzurra. Come racconta Emanuela Sorrentino su Il Mattino, la missione della società è chiara: costruire una squadra capace di rappresentare Napoli e valorizzare il talento femminile. Il Napoli Women è oggi uno dei pochi club indipendenti nel panorama della Serie A Women, dominata dalle squadre legate ai club maschili. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli Women, il progetto che sogna in grande: «Vogliamo essere la squadra della città»

Articoli correlati

Leggi anche: Jashari sogna in grande: «Vogliamo la Champions, il Milan significa molto per me. Quando mi hanno detto che sarei potuto venire qui…»

"Un porto che oggi blocca la città invece di servirla: che città vogliamo essere?": le riflessioni di Soglia“Salerno vive giorni che invitano a una riflessione che va oltre i nomi e oltre le cronache.

Contenuti utili per approfondire Napoli Women

Temi più discussi: Il Como Women, come il Napoli Women, sta realizzando un progetto che non contempla il supporto di un club maschile: obiettivi, linee guida e ruolo nella crescita del movimento; Il futuro dell’innovazione parte dalle donne: Amazon Women in Innovation; Il NAPOLI WOMEN FOOTBALL LAB segna il passaggio da semplice club sportivo a vero e proprio hub di formazione diffuso a livello internazionale; 8 marzo, la Serie A Women celebra le azioni che restano. Cappelletti: Ora le calciatrici sono fonte di ispirazione.

Il NAPOLI WOMEN FOOTBALL LAB segna il passaggio da semplice club sportivo a vero e proprio hub di formazione diffuso a livello internazionaleIl progetto nasce dall’impulso dato dal presidente Marco Bifulco alla ‘visione’ del direttore generale Marco Zwingauer (che da cinque anni occupa questo ruolo nella società partenopea) L’obiettivo è r ... calciopress.net

Il Como Women, come il Napoli Women, sta realizzando un progetto che non contempla il supporto di un club maschile: obiettivi, linee guida e ruolo nella crescita del movimentoDopo aver fatto una profonda riflessione sulla progettualità del Napoli Women ? LEGGI, ci sembra il caso di farlo anche per il Como Women. Si tratta infatti di due realtà autonome e non collegate a u ... calciopress.net

NAPOLI INDIPENDENT-Invictus Sant'Antonio Abate Women 2023 HL ALZANO LA COPPA AL CIELO LE RAGAZZE DEL PRESIDENTE VERTOLOMO! - facebook.com facebook

Le in campo! Parma ore 12.30 Stadio Giuseppe Piccolo / Cercola In diretta su DAZN #SerieAWomen / 15° giornata #NapoliWomen #lasquadradiPartenope x.com