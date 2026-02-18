Palermo città della legalità al via il concorso per le scuole | Progetto per educare ai valori della giustizia

Palermo ha lanciato il concorso scolastico “Palermo città della legalità” per promuovere i valori della giustizia tra gli studenti. La causa è la volontà di sensibilizzare i giovani sull’importanza di rispettare le leggi e le istituzioni, rafforzando la cultura civica. L’iniziativa coinvolge scuole di ogni ordine e grado, che dovranno realizzare progetti creativi sul tema. L’obiettivo è coinvolgere attivamente i ragazzi, affinché diventino testimoni di legalità nel loro ambiente quotidiano. La partecipazione è aperta fino alla fine di aprile.

Il concorso, che prevede la partecipazione di tutte le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado di Palermo, si divide in due fasi. Durante la prima fase vi saranno attività formative nelle scuole del territorio comunale suddivisi in: incontri tematici condotti da esperti di legalità, forze dell'ordine, amministratori locali e associazioni impegnate nel contrasto alle mafie ed ai fenomeni intimidatori;laboratori di educazione civica, diritti umani, e partecipazione democratica;testimonianze dirette di amministratori o cittadini che hanno subito atti intimidatori e che hanno reagito facendo prevalere i principi democratici.🔗 Leggi su Palermotoday.it

