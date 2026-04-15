Romelu Lukaku si trova attualmente in Belgio, mentre il Napoli si prepara a una partenza anticipata dell’attaccante. Secondo quanto riportato da una fonte locale, la rottura tra il giocatore e il club è considerata definitiva e senza possibilità di riavvicinamento. La situazione sembra aver raggiunto un punto di non ritorno, lasciando pochi dubbi sul futuro immediato di Lukaku con la squadra partenopea.

Romelu Lukaku resta fermo in Belgio e il Napoli prepara la sua partenza anticipata. Come rivela Il Mattino, la frattura tra l’attaccante e il club è ormai irreversibile. Lukaku: multa certa e addio anticipato alla stagione. La permanenza di Lukaku lontano da Napoli ha trasformato un’assenza in una crisi. Il club ha mantenuto il massimo riserbo per evitare scandali pubblici, ma dentro Castel Volturno la situazione è chiarissima: il belga non tornerà in campo questa stagione. Una multa a tre zeri è scontata, possibilmente versata in beneficenza dallo stesso giocatore. Conte ha deciso di escluderlo definitivamente dalle rotazioni. Non è una sospensione temporanea, ma una chiusura totale.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Caso Lukaku, frattura irreversibile: ecco cosa succederà

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