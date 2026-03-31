Caso Lukaku svelata la decisione del Napoli | ecco cosa succederà

Il Napoli ha stabilito di imporre una multa all’attaccante belga dopo che quest’ultimo è tornato in Belgio per la riabilitazione. La decisione del club azzurro è stata comunicata ufficialmente e segue le azioni già intraprese contro il giocatore. La vicenda riguarda il caso Lukaku e le misure adottate dal Napoli nei suoi confronti. La comunicazione è stata diffusa tramite il giornalista Nicolò Schira su X.

Romelu Lukaku torna in Belgio per la riabilitazione e il Napoli risponde con una multa salata. Il club azzurro ha già deciso le ritorsioni verso l’attaccante, come anticipa il giornalista Nicolò Schira su X. Lukaku multato: la decisione della SSC Napoli. Gli azzurri non hanno accolto bene la scelta dell’attaccante belga di proseguire la convalescenza nel suo Paese d’origine. La società partenopea ha avviato il procedimento disciplinare e una sanzione economica è già stata comunicata. Lukaku dovrà pagare una multa importante per aver interrotto il programma di recupero concordato con lo staff medico napoletano. La decisione arriva dopo settimane di tensione intorno al numero 11. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it Articoli correlati Dal Belgio, spunta la decisione di Lukaku: cosa succederà oggi con il NapoliRomelu Lukaku rimane in Belgio e non torna a Napoli: l’attaccante continua la riabilitazione dall’infortunio all’anca almeno fino a fine settimana,... Leggi anche: Napoli, scoppia il caso Lukaku: ecco cosa succede Aggiornamenti e notizie su Caso Lukaku Temi più discussi: Caso Lukaku, Pistocchi: Atteggiamento incomprensibile, ecco cosa farà la società; Lukaku rompe il silenzio con un post social: la reazione di Conte e ADL – Il Mattino; Caso Lukaku, il Napoli non cambia posizione: il belga verrà messo fuori rosa se non si presenterà agli allenamenti!; Lukaku si presenterà martedì a Castel Volturno? Svelata in anticipo la decisione di Romelu. Napoli, caso Lukaku: ecco perchè non è tornato dal Belgio, ora che succede?Tiene banco il caso Lukaku in casa Napoli. L'attaccante belga, dopo gli impegni con la sua Nazionale, ha preferito ... fantamaster.it Il Mattino – Lukaku, l’agente a colloquio con Manna: c’è il chiarimento, i dettagliL'edizione odierna de il Mattino ha svelato delle importanti novità in merito al caso Lukaku, rimasto in Belgio e avendo di conseguenza disatteso l'accordo stipulato con il club di tornare in Italia. mondonapoli.it Ugolini: “Rapporto incrinato, il Napoli valuta sanzioni pesanti” Il caso Lukaku si complica ulteriormente e, secondo Massimo Ugolini, alla base ci sarebbe anche un rapporto non più solido con Antonio Conte. Una frattura maturata negli ultimi giorni, aggravata - facebook.com facebook Caso Lukaku, due ipotesi per sostituirlo subito: le idee di Conte x.com