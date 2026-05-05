Noa Lang è tornato nel calcio italiano dopo aver firmato con il Napoli per 25 milioni di euro. Arrivato con la reputazione di essere abile negli scontri individuali, il suo rendimento con la squadra partenopea non ha soddisfatto le attese, anche a causa di un rapporto non del tutto stabile con l’allenatore. Le prossime settimane potrebbero chiarire se il suo futuro sarà ancora nel club o se ci saranno cambiamenti.

Pagato 25 milioni ed arrivato al Napoli con la nomea del giocatore bravo nell’uno contro uno, Noa Lang ha deluso le aspettative azzurre, complice anche un feeling mai scattato del tutto con Antonio Conte. La notizia che fa discutere in queste ore è quella di un quasi certo ritorno dell’olandese a Castel Volturno, che potrebbe essere permanente nel caso di una nuova guida tecnica in casa Napoli. Lang può essere nuovamente utile?. Il ritorno di Lang sembra cosa ormai certa vista la decisione del Galatasaray di non riscattarlo. Ecco che allora, se Conte dovesse lasciare, che Lang tornerebbe ad essere parte integrante del progetto Napoli, viste le sue qualità nell’uno contro uno, tanto carenti quanto impattanti nel Napoli e nella Serie A in generale.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Lang torna per restare? Spunta l’ipotesi per il futuro

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