Napoli la mensa Caritas del Carmine Tutti i giorni vicino ai bisognosi

A Napoli, presso la mensa Caritas del Carmine, ogni giorno vengono distribuiti pasti a oltre 300 persone, inclusi i giorni festivi e il mese di agosto. La struttura offre colazioni e pranzi, garantendo un punto di riferimento per chi si trova in difficoltà. L’attività si svolge quotidianamente, senza interruzioni, per sostenere chi ha bisogno di assistenza alimentare nella zona.

A Napoli, alla mensa Caritas del Carmine. Attiva tutti i giorni, inclusi i festivi e ad agosto, serve oltre 300 persone con colazioni e pranzi. Servizio di Lucia Ascione TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Napoli, la mensa Caritas del Carmine. Tutti i giorni vicino ai bisognosi Napoli, la mensa Caritas del Carmine. Tutti i giorni vicino ai bisognosi Notizie correlate Solidarietà, Caporaso addolcisce la Pasqua della Mensa del Carmine: Mezzo Uovo Nocciolato per gli 80 ospitiCaporaso, gruppo leader di mercato nella produzione di nocciole con sede a Casamarciano (Napoli), riceve il riconoscimento di azienda di eccellenza... Cena di solidarietà alla Mensa del Carmine con Caporaso GroupNel mondo dell’impresa, il successo non si misura solo nei risultati economici, ma anche nella capacità di trasformare il lavoro in un gesto concreto... Panoramica sull’argomento Napoli, don Mimmo Battaglia alla mensa dei poveri del CarmineIn occasione della IX Giornata Mondiale dei Poveri, in programma domenica 16 novembre 2025, rinnovando l'appello alla solidarietà e all'incontro fraterno, Caritas Napoli e i padri Carmelitani hanno ... ilmattino.it Giornata mondiale poveri: Napoli, pranzo comunitario alla mensa del Carmine con il card. BattagliaIn occasione della IX Giornata mondiale dei poveri, in programma domenica 16 novembre 2025, rinnovando l’appello alla solidarietà e all’incontro fraterno, Caritas Napoli e i padri Carmelitani hanno ... agensir.it