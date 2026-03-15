Cena di solidarietà alla Mensa del Carmine con Caporaso Group

Una cena di solidarietà si è tenuta alla Mensa del Carmine, organizzata da Caporaso Group. L’evento ha coinvolto diversi partecipanti e ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’azienda e della comunità locale. L’obiettivo principale era raccogliere fondi e sensibilizzare sulle necessità della mensa. L’iniziativa si è svolta in un’atmosfera di collaborazione e impegno condiviso.

Nel mondo dell’impresa, il successo non si misura solo nei risultati economici, ma anche nella capacità di trasformare il lavoro in un gesto concreto di solidarietà verso la comunità. È in questo spirito che Caporaso Group, realtà imprenditoriale con sede a Casamarciano, rinnova il proprio impegno sociale in occasione delle festività pasquali, unendo tradizione, qualità artigianale e attenzione verso chi vive situazioni di difficoltà. Il gruppo riceve il riconoscimento di azienda di eccellenza da parte di Confesercenti Campania, l’associazione di categoria guidata da Vincenzo Schiavo. E rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la... 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it Articoli correlati Solidarietà, Caporaso addolcisce la Pasqua della Mensa del Carmine: Mezzo Uovo Nocciolato per gli 80 ospitiCaporaso, gruppo leader di mercato nella produzione di nocciole con sede a Casamarciano (Napoli), riceve il riconoscimento di azienda di eccellenza... Confesercenti premia l’Azienda Caporaso. Donazione del ‘mezzo uovo’ agli ospiti della Mensa del CarmineCaporaso, gruppo leader di mercato nella produzione di nocciole con sede a Casamarciano (Napoli), riceve il riconoscimento di azienda di eccellenza... Una selezione di notizie su Cena di solidarietà alla Mensa del... Temi più discussi: Perse la casa nel rogo, è gara di solidarietà; Cena solidale a Roccamontepiano per sostenere i reparti di oncologia e neurologia di Chieti; A Bologna torna B.Great, la grande cena solidale per sensibilizzare sui disturbi alimentari in via Rizzoli; La cena solidale dei Cuochi ma Buoni e dello chef Cesare Battisti: a tavola con il cuore per aiutare i senzatetto milanesi. La cena di solidarietà a Rigutino. Raccolti 4mila euro per le famiglie coinvolte dal crollo dell’abitazioneLa cena di solidarietà organizzata sabato sera nella sala parrocchiale di Rigutino ha riscosso un grande successo, superando le aspettative con una raccolta fondi che ha superato i 4mila euro. lanazione.it Cena di beneficenza a Norcia per il Chianelli: raccolti oltre 6000 euroNorcia non è stata solo nel cuore. Ma ha dimostrato di averne uno grandissimo. Persino il sindaco Giuliano Boccanera è rimasto piacevolmente sorpreso per la massiccia partecipazione dei suoi concittad ... corrieredellumbria.it "Ci sono serate che sembrano uguali a tante altre. Una cena insieme. Qualche risata. Il viaggio di ritorno verso casa. E invece, a volte, la vita decide di fermarsi proprio lì. All’improvviso. Michele aveva 29 anni. Maria solo 24. Due ragazzi innamorati. Una coppi facebook