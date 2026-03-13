Solidarietà Caporaso addolcisce la Pasqua della Mensa del Carmine | Mezzo Uovo Nocciolato per gli 80 ospiti

Durante la Pasqua, Caporaso, azienda specializzata nella produzione di nocciole con sede a Casamarciano, ha consegnato mezzo uovo nocciolato a 80 ospiti della Mensa del Carmine. La consegna è stata effettuata come gesto di solidarietà, mentre Confesercenti Campania ha riconosciuto ufficialmente l’azienda come esempio di eccellenza nel settore.

Caporaso, gruppo leader di mercato nella produzione di nocciole con sede a Casamarciano (Napoli), riceve il riconoscimento di azienda di eccellenza da parte di Confesercenti Campania, l’associazione di categoria guidata da Vincenzo Schiavo. E rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la solidarietà rendendo più dolce la Pasqua di circa 80 ospiti della Mensa del Carmine di piazza Mercato, guidata da padre Francesco Sorrentino, omaggiandoli con il proprio prodotto di punta, il Mezzo uovo nocciolato ripieno nato 5 anni fa e che ormai spopola in tutta Italia grazie all’artigianalità e alla qualità delle materie prime, al packaging fresco e perfettamente indicato per un cadeau. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Napoli, aumentano i poveri senza scarpe - l'appello della Mensa del Carmine“Abbiamo bisogno di scarpe da 40 a 46”: è l'appello lanciato sui social dalla Mensa del Carmine, a piazza Mercato, uno dei pochi baluardi di umanità... Un contributo per la mensa Caritas: casette della solidarietà presso gli esercentiMESAGNE - Consegnate le prime “Casette della solidarietà”, piccoli salvadanai che trasformano un gesto semplice in un aiuto concreto per chi è in...