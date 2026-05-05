Un infermiere è stato ferito con un coltello in un'area parcheggio dell'ospedale Cardarelli di Napoli. L’aggressione è avvenuta in una zona interna all’ospedale e l’ospedale stesso ha avviato le indagini. La vittima ha riportato ferite e sta ricevendo assistenza medica. La polizia sta cercando di identificare lo sconosciuto responsabile dell’attacco.

Un infermiere è stato accoltellato all’interno dell’ospedale Cardarelli di Napoli. L’episodio si è verificato in una delle aree parcheggio interne al nosocomio, dove il sanitario sarebbe stato aggredito da uno sconosciuto. A riportare la notizia è il Mattino. Secondo quanto riferito dalla vittima, l’uomo lo avrebbe minacciato con l’obiettivo di rapinarlo, colpendolo con un oggetto contundente prima di darsi alla fuga. Ancora da chiarire la dinamica esatta dell’accaduto, su cui sono in corso accertamenti. Il personale sanitario ha immediatamente prestato le prime cure al collega ferito: fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Arenella, allertati dallo stesso personale dell’ospedale.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, infermiere accoltellato nell’area parcheggio del Cardarelli: si indaga

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