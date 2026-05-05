Napoli choc infermiere accoltellato all' ospedale Cardarelli | si indaga

Un infermiere è stato ferito con un’arma contundente all’interno dell’ospedale Cardarelli di Napoli. La polizia sta conducendo indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto e identificare l’autore dell’aggressione. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i dipendenti della struttura, che attendono aggiornamenti sulle misure adottate per garantire la sicurezza. Sul posto sono intervenuti gli agenti e il personale sanitario coinvolto.

Un infermiere è stato accoltellato all'interno dell'ospedale Cardarelli. L'uomo è staro ferito con un oggetto contundente e ha dichiarato di essere stato aggredito da uno sconosciuto che lo ha minacciato a scopo di rapina mentre si trovava in una delle aree parcheggio interne al nosocomio. Le condizioni del sanitario non sono gravi e sulla vicenda indagano i poliziotti del Commissariato Arenella giunti sul posto allertati dai sanitari.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli choc, infermiere accoltellato all'ospedale Cardarelli: si indaga Notizie correlate Leggi anche: L'uomo che ha accoltellato una donna sull'autobus a Napoli si è suicidato in ospedale Martedì 14 aprile sarà un giorno importante per l'ospedale Cardarelli di Napoli: i motiviMartedì 14 aprile sarà un giorno molto importante per l'ospedale Cardarelli di Napoli.