A Napoli, si riscoprono le radici storiche della città attraverso una visita che ripercorre i secoli passati. Tra i momenti salienti, il viaggio nel secondo secolo vede la presenza di Papa Leone XIV, che visitò il territorio in quel periodo. Inoltre, si ricorda il primo vescovo battezzato da San Pietro e si evidenzia come la città possa contare su 52 santi patroni distribuiti in tutto il territorio.

? Cosa scoprirai Chi fu il primo vescovo battezzato da San Pietro a Napoli?. Perché Napoli vanta ben 52 santi patroni in tutta la città?. Come hanno influenzato le grandi famiglie nobiliari il potere del Papato?. Dove si trovano le prove archeologiche della cristianità del II secolo?.? In Breve Napoli vanta 52 santi patroni e radici cristiane risalenti al II secolo.. San Pietro battezzò il primo vescovo Aspreno durante il viaggio da Antiochia.. Costantino finanziò una basilica nel IV secolo favorendo il culto di San Gennaro.. Cinque pontefici storici come Bonifacio V e Urbano VI sono originari di Napoli.. Venerdì 8 maggio 2026, Papa Leone XIV arriverà a Napoli per una visita che ripercorre i secoli di legami indissolubili tra la città e la Chiesa Cattolica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, il ritorno alle radici: Papa Leone XIV in visita nel II secolo

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