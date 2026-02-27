A Pozzuoli il lago si tinge di rosso

A Pozzuoli il lago d’Averno si è recentemente colorato di rosso magenta, creando uno spettacolo visivo insolito. Le fotografie mostrano chiaramente questa variazione di colore, attirando l’attenzione di residenti e visitatori. La modifica è stata registrata senza che ci siano collegamenti con attività vulcaniche o eventi naturali legati alla zona. La causa di questo cambiamento rimane ancora da chiarire.

