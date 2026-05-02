Una delegazione polacca è arrivata a Cagliari in visita, aprendo una nuova opportunità di collaborazione tra le due regioni. La visita si concentra sulla promozione del turismo e del settore immobiliare, con particolare attenzione ai nuovi voli diretti tra le due destinazioni. La presenza di rappresentanti polacchi nel capoluogo sardo si inserisce in un quadro di iniziative volte a rafforzare i legami tra i due paesi.

? Cosa scoprirai Chi guida la delegazione polacca in visita a Cagliari?. Come influenzeranno i nuovi voli diretti il turismo sardo?. Perché gli investitori polacchi puntano ai borghi del Sud Sardegna?. Quali realtà produttive dell'entroterra accoglieranno i delegati internazionali?.? In Breve Malgorzata Wilk-Grzywna e Iwona Majewska guidano la delegazione polacca dal 3 al 7 maggio.. Obiettivo grande evento promozionale in città previsto per la primavera del 2027.. Voli diretti da Cracovia e Poznan favoriscono flussi verso borghi e zone rurali.. Tour include realtà produttive di Villasor e Dolianova tra viticoltura e olivicoltura.. Dal 3 al 7 maggio, Cagliari e il Sud Sardegna diventano il fulcro di un ponte commerciale con la Polonia grazie a un tour educativo organizzato dal Consorzio Cagliari Centro Storico e da SET.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cagliari e la Polonia: nasce un ponte per il turismo e l’immobiliare

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