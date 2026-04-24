Abruzzo-Turchia | nasce il ponte commerciale per l’export locale

Un nuovo accordo mira a rafforzare i rapporti commerciali tra la regione e la Turchia. L’assessore regionale ha illustrato ad L’Aquila le strategie per incrementare le esportazioni locali verso il mercato turco. La presentazione si è concentrata sui metodi e le opportunità di espansione commerciale, con l’obiettivo di facilitare le relazioni tra le imprese dell’area e i mercati esteri. Nessun dettaglio sui soggetti coinvolti o sui dati specifici è stato comunicato.

? Cosa sapere L'assessore Magnacca presenta ad L'Aquila la strategia per l'export verso il mercato turco.. L'Abruzzo punta a consolidare il sesto posto nazionale per volume di esportazioni regionali.. L’assessore Magnacca ha presentato ad L’Aquila una strategia per collegare le imprese abruzzesi al mercato turco, puntando su investimenti e scambi commerciali durante un incontro con l’associazione Italo Turca. Il vertice si è tenuto nella città aquilana grazie all’iniziativa di Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno. Al tavolo era presente la rappresentanza della Turkonfed, che attraverso l’associazione imprenditoriale Italo Turca ha cercato un contatto diretto con il tessuto produttivo locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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