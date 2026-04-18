Napoli-Lazio | Conte vs Sarri per blindare la Champions le formazioni e la scelta su Alisson

Il Napoli si prepara a sfidare la Lazio al Maradona in una partita decisiva per la qualificazione alla prossima Champions League. L’allenatore azzurro ha deciso di schierare la formazione titolare, mentre l’allenatore biancoceleste ha optato per alcune variazioni rispetto alle ultime uscite. La scelta su chi tra i portieri giocherà, con Alisson in dubbio, sarà annunciata poco prima del calcio d’inizio. La partita vede confrontarsi due tecnici che vogliono consolidare le rispettive posizioni in classifica.

Il Napoli affronta la Lazio al Maradona con l’obiettivo concreto di assicurarsi matematicamente la Champions League. Gli azzurri, dopo il passo falso contro il Parma, tornano in campo per consolidare il secondo posto. Ecco allora quali sono le scelte di Conte e chi ha schierato di rimando Sarri dal 1?. Napoli-Lazio: le formazioni ufficiali. Queste le scelte dei due tecnici: NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. Va in panchina ancora una volta Alisson.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli-Lazio: Conte vs Sarri per blindare la Champions, le formazioni e la scelta su Alisson Notizie correlate Leggi anche: Napoli-Lazio: Conte sfida Sarri per blindare la Champions Genoa-Napoli, le probabili formazioni: la decisione di Conte su Alisson e GiovaneAntonio Conte prepara la sfida contro il Genoa con poche sorprese e tante conferme. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Serie A, oggi Napoli-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla; Pronostico Napoli-Lazio quote e analisi sfida 33ª giornata Serie A; Napoli-Lazio, le probabili formazioni di Conte e Sarri; Napoli-Lazio, Conte fa un passo indietro: bocciata la difesa tutta mancina. VIDEO NM - Napoli-Lazio, l’arrivo del pullman degli azzurri allo Stadio Maradona prima del matchNAPOLI - Il Napoli affronta la Lazio, nel match valido per la 33esima giornata di Serie A. Ecco il video di Napoli Magazine dell'arrivo del pullman della squadra azzurra al Maradona, accolto dai tif ... napolimagazine.com Formazioni ufficiali Napoli Lazio: le scelte di Conte e Sarri per il match di Serie A, valido per la 33ª giornata 2025/26Formazioni ufficiali Napoli Lazio: le scelte di Conte e Sarri per il match di Serie A, valido per la 33ª giornata 2025/26 ... calcionews24.com Napoli-Lazio, le formazioni ufficiali - facebook.com facebook Napoli-Lazio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A x.com