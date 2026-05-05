Il Napoli si è trovato a dover fare i conti con una sconfitta durante la trasferta a Como, dove il centrocampista belga ha deluso le aspettative. La partita si è conclusa con risultati sfavorevoli per la squadra, che ha visto riaprirsi il mercato in vista delle prossime mosse di rafforzamento. La stagione, ormai conclusa per i traguardi principali, ha lasciato spazio alle analisi sull’andamento della formazione e sui possibili interventi futuri.

Napoli, 5 maggio 2026 - I tempi in cui il Napoli aveva sognato la rimonta sull' Inter, arrivando a dimezzare il gap da -14 a -7, sono ormai lontanissimi, a maggior ragione ora che i giochi scudetto sono stati sigillati anche dalla matematica. Resta però un campionato da completare e non solo per onorare al meglio il tricolore ancora cucito sul petto per qualche settimana: c'è da blindare la qualificazione alla prossima Champions League, distante 3 punti da ottenere contro Bologna, Pisa e Udinese. Insomma, tra formazioni di metà classifica e un'altra già retrocessa, la missione non sembra proprio un Everest da scalare per gli azzurri che, pur senza perdere il focus dal presente, correndo magari il rischio di sottovalutare i prossimi impegni, possono già permettersi il lusso di cominciare a pensare al futuro.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli, De Bruyne delude a Como: un flop che riapre il mercato

Napoli, ecco De Bruyne: contro il Milan una notte che può pesare

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