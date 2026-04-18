PAGELLE e TABELLINO Napoli-Lazio 0-2 | Sarri che scherzo a Conte! Gila monumentale flop De Bruyne

La Lazio ha battuto il Napoli 2-0 allo stadio Diego Armando Maradona nella 33ª giornata di Serie A. La squadra ospite ha dominato la partita, con Gila che si è distinto come miglior in campo e De Bruyne che ha deluso le aspettative. La sfida ha visto Sarri scherzare con Conte, mentre la Lazio mantiene la sua imbattibilità contro i partenopei. Sono stati attribuiti i voti ai giocatori, evidenziando top e flop di questa giornata di campionato.

Voti, top e flop della sfida dello Stadio Diego Armando Maradona, valevole per la 33° giornata del campionato di Serie A La Lazio si conferma una bestia nera per il Napoli. I biancocelesti, che ottengono la quarta vittoria consecutiva al Maradona, fermano la corsa degli azzurri. La sfida, valevole come anticipo della trentatreesima giornata di campionato, si è chiusa con il successo dei biancocelesti per 2-0 grazie ai gol di Cancellieri e Basic. Gli azzurri, ormai distanti dall’Inter (ieri vittoriosa contro il Cagliari) puntano ormai solo a conservare la seconda posizione in classifica. I biancocelesti guadagnano convinzione e fiducia in vista della sfida di mercoledì contro l’Atalanta, valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE e TABELLINO Napoli-Lazio 0-2: Sarri, che scherzo a Conte! Gila monumentale, flop De Bruyne Notizie correlate PAGELLE E TABELLINO Napoli-Lazio: Sarri, che scherzo a Conte!Voti, top e flop della sfida dello Stadio Diego Armando Maradona, valevole per la 33° giornata del campionato di Serie A La Lazio si conferma una... Leggi anche: Lazio-Milan, le pagelle: Gila monumentale, 7. Leao è una comparsa: 4 Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Fiorentina-Lazio 1-0, pagelle e tabellino: Gosens decisivo, De Gea attento, Zaccagni ci prova, Dia non punge; VOTI e TABELLINO Parma-Napoli 1-1: le pagelle e la cronaca; McTominay non basta, è 1-1. Il Parma pareggia e regala un assist all'Inter; Napoli - Lazio in Diretta Streaming | DAZN IT. Napoli-Lazio 0-1: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Napoli-Lazio di sabato 13 aprile 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net Le pagelle di Napoli-Lazio, i voti: i top e i flop del match del MaradonaDopo il pareggio di settimana scorsa in casa del Parma, il Napoli scende in campo al Maradona per sfidare la Lazio dell'ex Maurizio Sarri. La partita di Fuorigrotta si è conclusa con ... ilmattino.it Conte diretta dopo Napoli-Lazio: conferenza e interviste LIVE facebook Dalla Lazio alla Lazio, Napoli ko al Maradona 16 mesi dopo per mano dell'ex Sarri #napoli #lazio #seriea x.com