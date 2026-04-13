Martedì 14 aprile sarà un giorno importante per l' ospedale Cardarelli di Napoli | i motivi
Martedì 14 aprile alle ore 10 si terrà un evento rilevante presso l'ospedale Cardarelli di Napoli. La data segna un momento significativo per la struttura, che ha programmato un appuntamento importante in quella giornata. Ulteriori dettagli sull'evento non sono stati comunicati, ma si tratta di un momento che potrebbe avere ripercussioni sulla gestione e sulle attività dell’ospedale.
Martedì 14 aprile sarà un giorno molto importante per l'ospedale Cardarelli di Napoli. È fissata, infatti, per le ore 10.00 l'apertura presso il padiglione DEA-L del reparto di degenza di Medicina d’Emergenza e Urgenza (MEU), dotato di 16 posti letto ordinari e 1 posto letto di isolamento. Si.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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