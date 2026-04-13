Martedì 14 aprile sarà un giorno importante per l' ospedale Cardarelli di Napoli | i motivi

Martedì 14 aprile alle ore 10 si terrà un evento rilevante presso l'ospedale Cardarelli di Napoli. La data segna un momento significativo per la struttura, che ha programmato un appuntamento importante in quella giornata. Ulteriori dettagli sull'evento non sono stati comunicati, ma si tratta di un momento che potrebbe avere ripercussioni sulla gestione e sulle attività dell’ospedale.