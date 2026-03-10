L' uomo che ha accoltellato una donna sull' autobus a Napoli si è suicidato in ospedale

Un uomo di 39 anni si è suicidato in ospedale dopo aver accoltellato una penalista di 32 anni su un autobus nel quartiere Vomero a Napoli. L’aggressione è avvenuta giovedì 5 marzo, quando il uomo ha ferito la donna con un coltello a bordo del bus C32. Dopo l’intervento, l’uomo è stato ricoverato e si è tolto la vita.

Antonio Meglio si è tolto la vita mentre era piantonato al San Giovanni Bosco. Ieri il gip aveva convalidato il fermo e disposto il carcere nei confronti del 39enne Si è tolto la vita in ospedale Antonio Meglio, il 39enne che la sera di giovedì 5 marzo ha aggredito e ferito con un coltello una penalista di 32 anni, Alessia Viola, a bordo di un autobus C32, nel quartiere Vomero, a Napoli. Giovedì, dopo una trattativa a cui ha preso parte anche il conducente del bus a bordo del quale teneva l'avvocato sotto minaccia, è stato bloccato e fermato dai carabinieri che hanno anche evitato un tentativo di linciaggio. L'uomo si è suicidato mentre era piantonato all'interno dell'ospedale San Giovanni Bosco, dove era ricoverato dopo l'aggressione. 🔗 Leggi su Today.it

