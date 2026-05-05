Napoli-Bari abbattuto l' ultimo diaframma della galleria Rocchetta | Apice–Hirpinia sempre più vicina

Nella giornata di oggi è stato completato l’ultimo tratto della galleria Rocchetta, un passaggio chiave per la linea ferroviaria Napoli-Bari. Con questa operazione, si avvicina sempre di più l’apertura della tratta Apice-Hirpinia, che rappresenta una tappa importante nei lavori di realizzazione della ferrovia. La messa in opera di questo nuovo segmento segna un avanzamento significativo nel progetto di collegamento tra le due città.

Oggi finiamo la galleria Rocchetta e viene messo un ulteriore tassello verso il completamento della Napoli-Bari. Questa è una galleria di 6.500 metri a singola canna e doppio binario". Lo ha detto l'amministratore delegato di Rfi, Aldo Isi, ad Apice durante la cerimonia di abbattimento.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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