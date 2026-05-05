Oggi si è conclusa l’installazione dell’ultimo diaframma nella galleria Rocchetta, parte della linea ferroviaria Napoli-Bari. Questo intervento rappresenta un passo avanti verso il completamento dell’opera. La galleria Rocchetta è uno dei tratti principali del progetto di collegamento tra le due città, e la sua conclusione segna una tappa importante nella progressiva realizzazione della linea.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Oggi finiamo la galleria Rocchetta e viene messo un ulteriore tassello verso il completamento della Napoli-Bari. Questa è una galleria di 6.500 metri a singola canna e doppio binario”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Rfi, Aldo Isi, ad Apice durante la cerimonia di abbattimento dell’ultimo diaframma della galleria Rocchetta sul lotto Apice-Hirpinia della nuova linea AVAC Napoli – Bari di 145km complessivi. “I lavori hanno una durata stimata di completamento nel 2029 e quindi siamo come dire in dirittura d’arrivo”, ha aggiunto l’a.d di Rfi, sottolineando che “ questo è un lavoro che e’ cominciato 10 anni fa, sono lavori complessi in un territorio particolarmente delicato e particolarmente difficile da attraversare”.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Isi (Rfi), abbattuto ultimo diaframma galleria Rocchetta su linea Av Na-Ba

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