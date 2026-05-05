A Napoli sono stati pubblicati un bando per l'assunzione di 43 nuove persone, con un'attenzione particolare alla scuola e alla digitalizzazione. Tra gli assunti ci sono 41 docenti che entreranno nelle scuole cittadine, mentre altri tecnici si occuperanno di aggiornare i servizi digitali del Comune. L’obiettivo è rafforzare il settore scolastico e migliorare le infrastrutture tecnologiche della città.

? Cosa scoprirai Chi sono i 41 docenti che entreranno nelle scuole napoletane?. Come cambieranno i servizi digitali del Comune con i nuovi tecnici?. Quali requisiti servono per superare gli esami di selezione?. Quando scade il termine per inviare la domanda sul portale?.? In Breve 41 maestri per scuole dell'infanzia e 2 istruttori informatici direttivi.. Scadenza invio domande tramite portale istituzionale entro il 4 giugno 2026.. Assunzioni a tempo indeterminato per rimpiazzare il personale andato in pensione.. Nuovi docenti potenzieranno l'offerta formativa nei quartieri della città di Napoli.. Il Comune di Napoli ha avviato una selezione per 43 nuovi assunzioni a tempo indeterminato entro il 4 giugno 2026 per coprire i vuoti lasciati dai pensionamenti negli uffici cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, bando per 43 nuovi assunti: scuola e digitale in primo piano

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