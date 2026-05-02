È stato pubblicato un bando di assunzione presso Villa Sofia che prevede l'inserimento di 169 nuove figure professionali. I profili richiesti spaziano tra diversi settori e competenze, con requisiti specifici per le posizioni amministrative. La selezione si svolgerà attraverso una prima fase di prove scritte, seguita da colloqui per valutare le competenze dei candidati. La procedura è aperta a chi soddisfa i requisiti richiesti nel bando.

? Cosa scoprirai Quali sono i requisiti specifici per i profili amministrativi?. Come funzionerà la selezione tra prove scritte e colloqui?. Chi sono i candidati che possono accedere ai posti tecnici?. Perché la maggior parte dei nuovi assunti riguarda gli infermieri?.? In Breve Scadenza domande fissata all'11 maggio 2026 tramite portale telematico dell'azienda ospedaliera.. Oltre 114 posti per infermieri, 16 per tecnici di laboratorio e 15 per radiologi.. Requisiti includono laurea specifica, iscrizione all'albo e versamento quota di 10 euro.. Assunzioni mirano a potenziare l'assistenza diretta e la gestione tecnica a Palermo..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Villa Sofia: bando per 169 nuovi assunti, ecco i profili richiesti

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