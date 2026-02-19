La pasta che stufa uno e conquista tutti gli altri

Gleb Smolkin ha causato scalpore commentando la mensa olimpica di Milano-Cortina 2026, affermando che la pasta gli provoca fastidio. Nato in Russia e ora rappresentante della Georgia nel pattinaggio, ha confessato che il piatto di pasta servito in occasione dei Giochi lo fa sentire male. La sua osservazione ha suscitato reazioni tra gli addetti ai lavori e gli sportivi, molti dei quali hanno ricordato come la cucina italiana sia un simbolo nazionale. La discussione sulla qualità del cibo in eventi internazionali continua a dividere opinioni.

C'è una cosa che in Italia si impara in fretta: puoi criticare tutto, ma non la cucina. Gleb Smolkin, pattinatore nato in Russia e oggi in gara per la Georgia, probabilmente non l'aveva messo in conto quando, parlando della mensa olimpica di Milano-Cortina 2026, ha dichiarato che la pasta " inizia a rivoltargli lo stomaco ". Uno sfogo personale? Può darsi. Ma detto qui, e in questo contesto, suona come una clamorosa gaffe culturale. Perché se è legittimo non amare un piatto, è molto meno intelligente ed elegante lamentarsene proprio nel paese che ha fatto del cibo una delle sue bandiere identitarie.