Il consigliere regionale Giovanni Zannini è stato raggiunto da un divieto di dimora in Campania in seguito a un’indagine della procura di Santa Maria Capua Vetere. L’inchiesta riguarda accuse di corruzione e concussione legate a nomine per le Asl e licenze per appalti pubblici nella regione. La misura è stata decisa nel quadro delle indagini in corso.

Divieto di dimora in regione Campania per il consigliere regionale Giovanni Zannini, nel corso di una inchiesta della procura di Santa Maria Capua Vetere per corruzione e concussione. Il gip Vecchiarelli ha accolto solo in parte la richiesta dei pm (che avevano chiesto i domiciliari). Una vicenda legata al presunto interessamento da parte del consigliere per favorire alcuni imprenditori che avevano interesse ad ampliare il proprio stabilimento caseario e necessitavano di alcune licenze amministrative. Parliamo di una storia che va comunque ricondotta alla precedente consiliatura, quando l’attuale esponente di Forza Italia militava in forza alla ex maggioranza dell’allora governatore Vincenzo De Luca (quest’ultimo ovviamente non è indagato). 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Nomine Asl e licenze per appalti: divieto di dimora in Campania per Zannini

