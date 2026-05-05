A Napoli si attende per lunedì la firma ufficiale di un nuovo accordo riguardante l’attaccante che lo scorso anno ha vestito la maglia di un club britannico. La trattativa tra le parti sembra ormai definita, con i dettagli finalizzati per formalizzare il trasferimento. La conferma dell’operazione arriverà nei prossimi giorni, segnando un passo importante per il futuro del calciatore e del club.

Arrivano grandi novità sul futuro dell’attaccante ex Manchester United, arrivato all’ombra del Vesuvio la scorsa estate. Rasmus Hojlund diventerà azzurro per sempre lunedì 11 maggio. L’attaccante danese resterà al Napoli con il riscatto obbligatorio dai Red Devils scattato al raggiungimento della qualificazione europea. Napoli, futuro Hojlund: il riscatto scatta con la Champions League. La qualificazione alla prossima Champions League attiva automaticamente l’obbligo di acquisto per il centravanti classe 2003. Gli azzurri raggiungeranno il traguardo matematico nella giornata di lunedì, in concomitanza con Napoli -Bologna. Nessun dubbio sulla volontà del club partenopeo: il ragazzo rimarrà in maglia azzurra per quattro stagioni supplementari oltre a quella attuale.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, affare ufficiale a brevissimo! Prevista per lunedì la firma: i dettagli

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