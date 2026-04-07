Il Manchester United ha annunciato ufficialmente il rinnovo di contratto di Harry Maguire, il difensore centrale inglese. La firma del nuovo accordo conferma la volontà del club di proseguire il rapporto con il giocatore, senza specificare le cifre dell’intesa. Dopo aver sottoscritto il nuovo contratto, Maguire ha rilasciato alcune dichiarazioni pubbliche, senza ulteriori dettagli sulle clausole contrattuali.

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© Calcionews24.com - Maguire Manchester United, ufficiale il rinnovo di contratto: i dettagli e le sue parole dopo la firma

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