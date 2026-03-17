Affare Roma-Juve si avvicina la firma | tutti i dettagli

Sul mercato si avvicina la firma di un accordo tra Roma e Juventus. Le due squadre stanno definendo i dettagli di uno scambio di giocatori che dovrebbe concretizzarsi entro la prossima estate. Le trattative sono in fase avanzata e le parti stanno lavorando per formalizzare l'intesa. La notizia circola tra gli addetti ai lavori e viene data per certa nelle prossime settimane.

Le strade di Roma e Juventus tornano a incrociarsi sul mercato: ecco cosa sa accadendo in vista della prossima estate. Roma contro Juve, ci risiamo. Dopo lo scoppiettante 3-3 in campionato lo scorso 1 marzo, le strade del club giallorosso e di quello bianconero tornano a incrociarsi, questa volta in ottica calciomercato. Il protagonista questa volta è Lorenzo Pellegrini, centrocampista classe ’96 che non vive un grandissimo momento nella capitale e il cui contratto con la Roma scadrà il prossimo 30 giugno 2026. Pellegrini (Ansa) – Calciomercato.it Il 29enne romano piace tantissimo a Luciano Spalletti che – secondo quanto evidenziato in queste ore da ‘Gazzetta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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