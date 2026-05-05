In un'operazione della polizia sono stati arrestati sei persone a Napoli, nell'ambito di un'indagine che riguarda il clan Contini. Le autorità hanno ricostruito un quadro di attività illecite che includeva rapine e traffico di droga a Porticati. Tra gli elementi emersi, ci sono dettagli su come i giovani affiliati agivano sotto la guida dei vertici del clan e su come alcuni membri coinvolti agivano anche all’estero, colpendo anziani in Spagna.

? Cosa scoprirai Chi guidava i giovani affiliati legati ai vertici del clan Contini?. Come facevano i criminali a colpire gli anziani anche in Spagna?. Dove nascondevano le armi da guerra e i travestimenti per le rapine?. Perché l'aggressione al ristorante Cala La Pasta ha scatenato l'indagine?.? In Breve Indagini partite dal raid al ristorante Cala La Pasta del 15 maggio 2022.. Gruppo legato ai clan Mallardo e Licciardi attivo tra Vasto e San Carlo Arena.. Deposito di armi e travestimenti rinvenuti nella zona di San Giovanniello a Porticati.. Criminalità internazionale con truffe agli anziani commesse tra Italia e Spagna.. Sei persone sono finite in carcere oggi a Napoli dopo le indagini della Squadra Mobile che hanno colpito un gruppo di giovani legati al clan Contini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, 6 arresti contro il clan Contini: rapine e droga a Porticati

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